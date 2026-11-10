Мединский надеется на продвижение к миру на переговорах в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, помощник президента России Владимир Мединский выразил надежду на то, что встреча позволит продвинуться к миру в интересах народов России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Мединский поблагодарил администрацию США за миротворческие усилия.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ начались трехсторонние переговоры по Украине между Россией, США и самой Незалежной.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии коллективной безопасности.

Напомним, 10 ноября стартуют трехсторонние переговоры о мире на Украине в Абу-Даби. KP.RU собрал последнюю информацию по теме.