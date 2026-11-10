В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

В Абу-Даби, ОАЭ, начались трехсторонние переговоры делегаций Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

До этого украинская делегация провела переговоры с США и представителями Евросоюза.

При этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии коллективной безопасности.

Вместе с тем, стало известно, что Россию на встрече в Абу-Даби будет представлять делегация из 11 человек. Сайт KP.RU выяснил, кто конкретно вошел ее в состав.

По сообщениям американской прессы, США требуют места для Европы на мирных переговорах по Украине. Однако Москва не раз повторяла, что представителей Старого Света на встрече не будет.

Напомним, 10 ноября проходят трехсторонние переговоры о мире на Украине в Абу-Даби. KP.RU собрал последнюю информацию по теме.