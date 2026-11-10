Глава МИД Франции Барро поддержал сохранение Украины в нынешнем виде. Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нынешняя форма Украины устраивает министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. Об этом он заявил, комментируя слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что после урегулирования конфликта Украина может стать «немного другой формы».

«Украина имеет форму, которая меня устраивает. Это форма независимого государства, которое само решило распоряжаться своим будущим», — высказался французский политик в интервью на радиостанции Franceinfo.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил о возможном изменении очертаний Украины после заключения мирного соглашения. Американский президент также выразил уверенность, что переговоры по урегулированию конфликта завершатся успешно.

Отметим, что Дмитрий Песков также прокомментировал слова Трампа о будущей форме Украины. Представитель Кремля отметил, что с географической точки зрения это уже другая страна, а нынешние реалии на земле очевидны.