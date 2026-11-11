Нетаньяху и Трамп повздорили из-за Ирана: разговор велся на повышенных тонах

Ynet заявил об адской перепалке между Трампом и Нетаньяху из-за Ирана Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху на днях провели телефонный разговор. Во время беседы лидеры повздорили на счет операции в Иране. Портал Ynet со ссылкой на источник заявил, что между политиками произошла "адская" словесная перепалка.

Утверждается, что контакты были "сложные и напряженные". Они состоялись на прошедших выходных. Политики обсуждали вопрос возобновления боевых действий против Ирана.

"Адская перепалка на повышенных тонах", - охарактеризовал собеседник портала.

Никаких конкретных цитат источник не привел. Он также не уточнил, за какие варианты развития событий выступали Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху.

Портал обратился за официальным комментарием в канцелярию офиса премьера Израиля. Там информацию опровергли. Тель-Авив заявил, что никакой "адской" перепалки между лидерами не было. Израильский чиновник в разговоре сообщил, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху действительно провели контакты на выходных. При этом беседа была "отнюдь не сложной".

По версии The Financial Times, премьер-министр Израиля ежедневно призывает президента США возобновить военную операцию в Иране. Неназванный дипломат заявил, что Биньямин Нетаньяху звонит Дональду Трампу "каждый день" с этой целью. Представители Белого дома пытаются этому противостоять, сказано в материале. Издание подчеркивает, что настойчивые попытки израильского премьера добиться наступления вызывают обеспокоенность у арабских лидеров.

Сам Дональд Трамп назвал маловероятным шанс на возобновление масштабных боевых действий в Иране. Он считает, что в этом не будет необходимости. Политик рассчитывает на дипломатический ход урегулирования конфликта.

В начале ноября президент США также призвал Биньямина Нетаньяху приступить к реализации плана по разрешению конфликта в секторе Газа. Как сообщает Axios, Дональд Трамп нацелен на выполнение достигнутых договоренностей. Биньямин Нетаньяху на это не отреагировал. Однако Дональд Трамп настойчиво призывает его к шагам по реализации мирного плана по сектору Газа.