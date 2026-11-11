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НовостиВ мире11 ноября 2026 2:42

ГУР Украины внесло в антироссийскую базу War and sanctions Игоря Крутого: в чем обвиняют композитора

Игорь Крутой попал в антироссийскую базу ГУР минобороны Украины
Анастасия СУТОРМИНА
Игорь Крутой попал в антироссийскую базу ГУР минобороны Украины. Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Игорь Крутой попал в антироссийскую базу ГУР минобороны Украины. Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

В базе антироссийского портала War and sanctions ГУР минобороны Украины появилось имя продюсера и композитора Игоря Крутого. Об этом гласят данные ресурса.

Российский деятель культуры обвиняется в Незалежной в поддержке СВО, организации детского песенного конкурса «Детская Новая Волна», в посещении Крыма и получении в 2024 году ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени лично от президента РФ Владимира Путина.

Накануне в этом «черном списке» оказался актер и телеведущий Михаил Галустян. А ранее - российская певица Татьяна Куртукова. До этого ГУР Украины внес в антироссийскую базу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и еще восемь российских фигуристов, а также актрису Наталью Варлей.