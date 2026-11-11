Трехсторонние переговоры в Абу-Даби вновь закрыли от глаз журналистов: когда ждать заявлений

Второй день переговоров РФ, США и Украины проходит без журналистов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби начался 11 ноября в столице ОАЭ. Источник KP.RU в переговорной группе сообщил, что встреча делегаций России, Соединенных Штатов и Украины проходит за закрытыми дверями, без участия представителей средств массовой информации.

Российская сторона планирует сделать заявление для журналистов днем, по итогам трехсторонней встречи. Переговоры посвящены обсуждению новой системы континентальной безопасности на период после завершения конфликта. Участники встречи намерены выработать механизмы предотвращения угроз и укрепления региональной стабильности.

В первый день переговоров, начавшихся 10 ноября, стороны обсуждали гарантии безопасности. Переговоры продолжались четыре с половиной часа. Во время встречи стороны сделали перерыв, после которого консультации возобновились за закрытыми дверями.