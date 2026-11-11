В Киеве рассчитывают достичь мирного соглашения: назван конкретный срок

Арахамия допустил достижение договоренностей по Украине до конца года. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина рассчитывает достичь решения по урегулированию конфликта до наступления 2027 года. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и участник украинской делегации Давид Арахамия 11 ноября, в среду, на пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби.

«Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года», — сказал он.

По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал атмосферу встречи как дружелюбную и деловую. Он также поблагодарил руководство Объединенных Арабских Эмиратов и Абу-Даби за высокий уровень организации консультаций и созданные условия для работы.

Кроме того, глава российской делегации заявил, что «каждая пядь российской земли будет возвращена так или иначе».

Ранее Владимир Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и содержательными. По его словам, участники обсуждали возможные гуманитарные шаги, освобождение пленных и гарантии безопасности для Украины.