Лерчек обратилась к Путину с просьбой после вынесенного приговора

Адвокат Третьяков сообщил, что Лерчек обратилась к Путину за помилованием Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Тяжелобольная блогерша Валерия Чекалина планирует отправиться на лечение в Китай. Однако суд пока не принял положительного ответа. В связи с вынесенным ей приговором Лерчек обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину за помилованием. Об этом рассказал адвокат блогера Константин Третьяков, цитирует РИА Новости.

Валерия Чекалина получила пять лет условно и многомиллионный штраф. Ее осудили за незаконный вывод средств в ОАЭ. Апелляция не принесла ожидаемых результатов. Инстанция утвердила приговор.

"Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина", - оповестил Константин Третьяков.

Он напомнил, что осужденный должен направлять такие заявления через администрацию колонии или СИЗО. Лерчек дали условный срок. Она подала прошение через интернет-приемную главы государства. Блогерша также направила заявление во ФСИН.

Адвокаты блогерши запросили разрешение на ее выезд в Китай для прохождения лечения рака желудка. Решение такого характера принимают во ФСИН. В Китае Валерия Чекалина планирует пройти CAR-T-клеточную терапию. Однако заявление защиты еще не было одобрено.

Между тем решилась судьба "королевы марафонов" Елены Блиновской. Ее дом в Подмосковье был изъят в пользу государства. У семейства блогерши осталось объектов недвижимости на 250 миллионов рублей. Государству перешел особняк площадью 1700 квадратов с шестью спальнями, детской, 11 санузлами, бассейном, хамамом и другими комнатами. Кроме того, у Елены Блиновской конфискованы дом в Ялте, автомобили, лодка, мотоцикл и недвижимое имущество в Марий Эл и Адыгее.

Защита "королевы марафонов" пытается обжаловать обвинительный приговор в Верховном суде России. Елену Блиновскую осудили за уклонение от уплаты налогов с помощью схемы дробления бизнеса. В результате на блогершу наложили множество запретов. Она также проведет пять лет за решеткой. Жалобы на приговор блогеру в Верховный суд подали ее защита, адвокаты мужа женщины Алексея Блиновского, а также защитники родителей осужденной. В настоящий момент ответ от ВС не поступил.