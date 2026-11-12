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НовостиВ мире12 ноября 2026 4:49

Reuters: Уиткофф и Кушнер перед переговорами с Путиным встретятся с Дмитриевым

Уиткофф и Кушнер приедут на встречу в Кремль в первой половине дня 12 ноября
Анастасия СУТОРМИНА
Reuters: Уиткофф и Кушнер перед переговорами с Путиным встретятся с Дмитриевым

Reuters: Уиткофф и Кушнер перед переговорами с Путиным встретятся с Дмитриевым

Фото: REUTERS.

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым перед переговорами в Кремле. С таким утверждением выступило агентство Reuters.

«Уиткофф, Кушнер встретятся со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым до переговоров в Кремле», - пишут журналисты со ссылкой на источники.

Накануне сообщалось, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни могут посетить Россию и Украину.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоится в первой половине дня в четверг, 12 ноября. По словам представителя Кремля, с протокольной точки зрения переговоры пройдут как обычно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву проинформировать российского лидера по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта.