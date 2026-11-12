Кортеж из «Аурусов» прибыл в аэропорт Внуково для встречи Уиткоффа и Кушнера Фото: REUTERS.

Кортеж из автомобилей «Аурус» прибыл в аэропорт «Внуково» для встречи спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоится в первой половине дня в четверг, 12 ноября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что американские переговорщики приедут в Москву проинформировать российского лидера по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта.

В среду, 11 ноября, завершились двухдневные переговоры по Украине. Встречи прошли в Абу-Даби при посредничестве Соединенных Штатов. Российские дипломаты ночью 12 ноября вернулись в Москву.