Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 12 ноября Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин вероятно, проведет оперативное совещание с Советом Безопасности в четверг, 12 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"И также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно о встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кроме того, Путин провел в Кремле встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудив вопросы двусторонних отношений между государствами.

Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в столичный аэропорт Внуково, где их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.