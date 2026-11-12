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НовостиПолитика12 ноября 2026 12:10

Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 12 ноября

Стало известно о графике главы государства на четверг, 12 ноября
Вениамин ЗАХАРОВ
Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 12 ноября

Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 12 ноября

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин вероятно, проведет оперативное совещание с Советом Безопасности в четверг, 12 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"И также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно о встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кроме того, Путин провел в Кремле встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудив вопросы двусторонних отношений между государствами.

Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в столичный аэропорт Внуково, где их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.