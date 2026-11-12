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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:57

Кушнер заявил, что многосторонние переговоры состоятся на следующей неделе

Очередной раунд переговоров по Украине состоится на следующей неделе, заявил Кушнер
Вениамин ЗАХАРОВ
Кушнер заявил, что многосторонние переговоры состоятся на следующей неделе

Кушнер заявил, что многосторонние переговоры состоятся на следующей неделе

Фото: REUTERS.

Представитель делегации США и зять американского лидера Джаред Кушнер заявил, что многосторонние переговоры по Украине состоятся на следующей неделе. Американец выразил уверенность, что на них повлияет все то, что переговорщики обсудили на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. И я полагаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который состоится у нас с Зеленским», - сказал Кушнер в эфире «Вестей».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, так как придется объявлять о выборах в стране, а власть терять там никто не хочет.

Ранее сайт KP.RU писал, что в четверг, 12 ноября, состоялись переговоры президента России с американскими посланниками Уиткоффом и Кушнером в Москве. Также сообщалось, что представитель США Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с президентом России в Москве.