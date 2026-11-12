Кушнер заявил, что многосторонние переговоры состоятся на следующей неделе Фото: REUTERS.

Представитель делегации США и зять американского лидера Джаред Кушнер заявил, что многосторонние переговоры по Украине состоятся на следующей неделе. Американец выразил уверенность, что на них повлияет все то, что переговорщики обсудили на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. И я полагаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который состоится у нас с Зеленским», - сказал Кушнер в эфире «Вестей».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, так как придется объявлять о выборах в стране, а власть терять там никто не хочет.

Ранее сайт KP.RU писал, что в четверг, 12 ноября, состоялись переговоры президента России с американскими посланниками Уиткоффом и Кушнером в Москве. Также сообщалось, что представитель США Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с президентом России в Москве.