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НовостиПолитика12 ноября 2026 23:11

В нескольких городах на западе Украины прозвучали взрывы

В Виннице и Хмельницком звучат взрывы в ночь на 13 ноября
Мария ПАВЛОВА
На западе Украины гремят взрывы.

На западе Украины гремят взрывы.

Фото: REUTERS.

В двух населённых пунктах на западе Украины прозвучали взрывы в ночь на пятницу, 13 ноября. Речь о городах Хмельницкий и Винница. Об этом информирует телеканал «Общественное».

«В Виннице и Хмельницком прозвучали взрывы», - такое сообщение появилось в Telegram-канале «Общественного».

В то же время городская военная администрация города Изюм, расположенного в Харьковской области, также сообщила о звуках взрывов.

Прошлой ночью в Киеве всю ночь действовала воздушная опасность, а жители слышали взрывы.

Напомним, в ночь на 11 ноября армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре и военным объектам на Украине. Военкор KP.RU Александр Коц подробно разбирает цели ударов по Украине.

Ранее российские войска поразили логистический центр «Сухой порт» в Одессе, он использовался в интересах ВСУ.