Станут законной целью: Путин рассказал, что произойдёт с войсками ЕС на Украине

Путин заявил, что боевые действия возобновятся, если после заключения мира на территорию Украины войдут иностранные войска. Фото: REUTERS.

Возобновление боевых действий станет следствием ввода иностранных войск на Украину после заключения мирного соглашения. На это указал президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с эмиссарами США Уиткоффом и Кушнером.

Российский лидер назвал неприемлемым присутствие иностранных военных на территории Украины и назвал их законной целью для российских вооружённых сил.

«Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», - сказал Путин.

Также Владимир Путин выделил главное в вопросе территорий в конфликте на Украине.

Также президент России на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заявил: для России существует только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.