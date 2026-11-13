Мошенники похищают аккаунты детей, чтобы выманивать деньги у их родителей

Мошенники крадут аккаунты детей, чтобы вымогать деньги у их родителей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники крадут аккаунты несовершеннолетних в мессенджерах, чтобы использовать их для вымогательства денег у их родителей. Подробности аферы рассказывает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД.

Сообщается, что дети и подростки попадаются на уловки с фишинговыми ссылками, предложения поучаствовать в розыгрышах призов и уговоры выдать код из СМС. Также дети часто используют ненадёжные пароли, которые мошенники легко взламывают.

Получив доступ к аккаунту, аферисты с него связываются с родителями несовершеннолетнего и создают впечатление того, что ребёнку угрожает опасность. Мошенники таким образом выманивают у родителей деньги якобы на «оплату штрафа» или «выплату долга».

Специалисты советуют заранее договориться с ребёнком о кодовых словах, которые помогут удостовериться, что к родителям обращается именно он, а не посторонний.

Тем временем названы главные ловушки мошенников для угона мессенджеров.

Также мошенники атакуют геймеров с предложениями якобы досрочно установить шестую часть GTA. Те, кто соглашается на эти предложения, получают вредоносное ПО, при помощи которого аферисты крадут деньги или получают контроль над компьютером жертвы.

Кроме того, мошенники запустили опасную схему с недвижимостью через мессенджер «Макс».