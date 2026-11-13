Зеленский хочет 10 лет содержать армию в 800 тысяч человек: Азаров объяснил, почему это бред

Азаров назвал бредом планы Киева сохранить армию численностью 800 тысяч человек Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал бредом планы Киева сохранить армию численностью 800 тысяч человек после завершения конфликта. Он заявил ТАСС, что страна не сможет самостоятельно содержать такое количество военнослужащих и даже обеспечить необходимую численность личного состава.

Азаров обратил внимание на противоречие между участием Украины в переговорах об урегулировании в Абу-Даби и планами Владимира Зеленского добиваться от Евросоюза гарантий финансирования 800-тысячной армии в течение десяти лет. По мнению экс-премьера, содержание столь крупных вооруженных сил потребует значительных ресурсов, которые необходимы для восстановления страны и ее экономики.

Он также отметил, что российское руководство не оставит без внимания намерение Киева сохранить многочисленную армию у границ России.

По данным AFP, только на военные расходы Украины в следующем году потребуется 175 миллиардов долларов, тогда как в бюджете страны предусмотрено 100 миллиардов.

Ранее KP.RU сообщал, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал об обсуждении послевоенной безопасности Украины на переговорах в Абу-Даби.