Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 ноября 2026 4:29

Зеленский хочет 10 лет содержать армию в 800 тысяч человек: Азаров объяснил, почему это бред

Азаров назвал бредом планы Киева сохранить армию численностью 800 тысяч человек
Анна АДАМАЙТЕС
Азаров назвал бредом планы Киева сохранить армию численностью 800 тысяч человек

Азаров назвал бредом планы Киева сохранить армию численностью 800 тысяч человек

Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал бредом планы Киева сохранить армию численностью 800 тысяч человек после завершения конфликта. Он заявил ТАСС, что страна не сможет самостоятельно содержать такое количество военнослужащих и даже обеспечить необходимую численность личного состава.

Азаров обратил внимание на противоречие между участием Украины в переговорах об урегулировании в Абу-Даби и планами Владимира Зеленского добиваться от Евросоюза гарантий финансирования 800-тысячной армии в течение десяти лет. По мнению экс-премьера, содержание столь крупных вооруженных сил потребует значительных ресурсов, которые необходимы для восстановления страны и ее экономики.

Он также отметил, что российское руководство не оставит без внимания намерение Киева сохранить многочисленную армию у границ России.

По данным AFP, только на военные расходы Украины в следующем году потребуется 175 миллиардов долларов, тогда как в бюджете страны предусмотрено 100 миллиардов.

Ранее KP.RU сообщал, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал об обсуждении послевоенной безопасности Украины на переговорах в Абу-Даби.