Азаров проверит информацию о ранении его экс-сотрудника при взрыве авто в Москве

Азаров проверяет информацию о ранении его экс-секретаря при взрыве авто в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров проверяет информацию о ранении своего бывшего пресс-секретаря при взрыве автомобиля на Кировоградской улице в Москве. Об этом он сообщил ТАСС, добавив, что с ним самим все в порядке.

Ранее стало известно, что при взрыве машины пострадал один человек. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, на место выезжала следственная группа столичного главка ведомства.

Взорвавшийся Lexus, предположительно, принадлежал бывшему пресс-секретарю украинского политика Николая Азарова. По данным источника «Известий», предполагаемый владелец автомобиля переехал в Россию еще в 2014 году.