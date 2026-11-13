СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва машины в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля в Москве. Об этом в пятницу сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл 13 ноября. После взрыва автомобиля на Кировоградской улице ранение получил находившийся за рулём Сергей Заворотный, бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Пострадавшего госпитализировали. На месте работают следователи.

По данным ГСУ СК по Москве, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Военкор Александр Коц ранее дал произошедшему жёсткую личную оценку. По его мнению, Заворотный, который в своё время общался с «титанами истории», стал жертвой «лилипутов-временщиков».

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