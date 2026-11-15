Мир через компромиссы: США нашли новые идеи для урегулирования на Украине

Эмиссар США Джаред Кушнер Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о появлении новых прорывных идей по урегулированию украинского конфликта. Об этом эмиссар сообщил в социальной сети X.

"В ходе дискуссий возникло несколько новых идей, которые сейчас обсуждаются. Некоторые из них могут непосредственно привести к прорывам, а другие могут перерасти в новые предложения, которые помогут устранить оставшиеся пробелы", - написал бизнесмен.

Кушнер добавил, что он вместе со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом продолжает консультации с российской, украинской и европейской сторонами.

Эмиссар уточнил, что после трехсторонних встреч и последующих обсуждений с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским американские представители сосредоточились на согласовании дальнейших шагов.

Одной из приоритетных американских задач Кушнер назвал налаживание прямого взаимодействия между Москвой и европейскими партнерами США. Белый дом надеется, что такие контакты помогут подготовить повестку нового раунда трехсторонних переговоров.

Спецпосланник подчеркнул, что участие ЕС в консультациях необходимо для формирования более эффективных механизмов обеспечения безопасности. По его мнению, НАТО должно сохранить роль основы европейской безопасности.

В частности, речь идет об укреплении каналов связи между военными, создании механизмов взаимной деэскалации и поиске способов урегулирования разногласий до того, как они перерастут в серьезные кризисы.

Кушнер отметил, что любые будущие договоренности должны получить одобрение участвующих в конфликте сторон. Он выразил мнение, что Россия и Украина осознают необходимость практических компромиссов для прекращения конфликта.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС согласовали делегацию для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что европейцы еще не связались с Россией.

Британский военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией. По его словам, киевский главарь может в любой момент отозвать украинскую делегацию с переговоров.