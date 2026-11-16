Власти Венгрии не установили владельца миллионов, найденных в лесу Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Власти Венгрии пока не могут установить принадлежность миллионов, найденных в тайниках в ходе расследования дела экс-министра национального развития Миклоша Шестака. Об этом заявила глава NVVH Анна Унгер.

"Эти деньги были изъяты в ходе следственных действий <...> Однако на них нет никаких опознавательных знаков, по которым можно было бы определить их владельца", - сказала она для RTL.

Напомним, что 13 ноября были обнаружены крупные суммы наличных в тайниках в разных районах Венгрии. Следователи нашли 1,2 миллиона долларов, более 2,6 миллиона евро и 5 миллиардов форинтов.

По данным NVVH, деньги были спрятаны в лесу, хозяйственных постройках, на складах и в жилых помещениях. Часть наличных находилась в кормушке для птиц. Другие подробности расследования Унгер раскрывать не стала.

Позже премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал бывшего главу правительства Виктора Орбана "падшим боссом мафии" из-за найденного в лесу тайника с деньгами. По его словам, партия "Фидес" является преступной организацией.