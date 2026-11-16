Ракета Vulcan с 40 спутниками Amazon развалилась спустя 10 минут после старта. Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Ракета Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) потерпела крушение вскоре после запуска из Флориды. На борту ракеты находились 40 спутников Amazon. Об этом сообщает Reuters.

ЧП произошло спустя 10 минут после старта. Оперативно причину крушения установить не удалось. Однако агентство отмечает, что происшествие стало серьезным ударом для флагманской ракеты ULA, которую совместно произвели предприятия Boeing и Lockheed Martin. Компания стремилась начать регулярные запуски для быстрорастущей спутниковой интернет-сети Amazon.

В ULA подтвердили, что носитель, стартовавший со стартового комплекса 41, столкнулся с неисправностью через 10 минут после старта и не смог вывести на орбиту спутники Amazon.

При этом накануне гигантский космический корабль Илона Маска Starship, который провел на орбите 22 часа, вернулся на Землю целым и невредимым. Трудно поверить, что менее года назад просто успешный запуск Starship, без взрывов, пыли и шума, рассматривался как успех. Именно Starship должен переселить на Марс первых колонистов.

В конце марта прошлого года в Норвегии состоялся запуск частной ракеты-носителя Spectrum, принадлежащей немецкому стартапу Isar Aerospace. Это была первая частная ракета Германии, и на этот пуск возлагались большие надежды, в особенности в свете нарастающей конфронтации с США и Илоном Маском с его космической программой. Однако ракета рухнула вскоре после взлёта.

В 2024 году, напомним, в китайской провинции Хэнань состоялся запуск ракеты-носителя Tianlong-3. Однако пуск прошёл не по плану, уже спустя несколько секунд после взлёта стало ясно, что с ракетой что-то не так. Она рухнула на землю, вызвав мощнейший взрыв.

До этого сообщалось, что в космосе разрушилась третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3». Запуск ракеты состоялся в августе 1991 года. На «Циклоне» доставили в космос метеорологическую станцию.

При этом глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия создает особенную ракету-носитель для полета на Луну. Этот проект, отметил руководитель, является одним из важнейших на ближайшую перспективу.