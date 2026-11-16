На Кубани при атаке БПЛА пострадали шесть человек Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотника пострадали шесть человек, включая ребёнка. Об этом в понедельник в мессенджере "Макс" сообщил глава района Алексей Чеверев.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По словам главы района, атака длилась более пяти часов. Также зафиксированы повреждения жилых домов в станице Северской.

В Краснодарском крае прошлой ночью была объявлена ракетная опасность. Управление МЧС по региону предупредило об угрозе падения ракет и рекомендовало жителям и гостям Кубани соблюдать меры безопасности. Предупреждение также действовало на территории Крыма.

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны также уничтожили 57 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Из-за атаки в Ярославле временно ограничили движение транспорта на выезде из города в сторону столицы.