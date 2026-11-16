Песков: Путин обсудил с главой Минтранса удар ВСУ по Крымскому мосту Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром транспорта Дмитрием Ядровым, чтобы обсудить последствия атаки ВСУ на Крымский мост и ход работ по его восстановлению. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, безусловно», - ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

Уточняется, что обсуждение коснулось, в первую очередь, строительных работ, связанных с восстановлением полотна моста и возобновлением безопасного автомобильного движения.

Напомним, ВСУ атаковали Крымский мост 16 ноября. Движение транспорта ограничено, в Керчи развернут оперштаб. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что ведется оценка повреждений и восстановление моста начнется в ближайшее время.

По предварительным данным, повреждения незначительные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о повреждениях будет предоставлена Минтрансом.