Кушнер назвал три пункта американского плана для Украины после завершения конфликта. Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты выделяют три ключевых элемента, на основе которых предполагается строить будущее Украины после урегулирования конфликта. Их обозначил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

«Мы добились значительного прогресса на пути к этому видению благодаря трем основным элементам: надежным, заслуживающим доверия гарантиям безопасности для защиты Украины от будущей агрессии; пути к членству в ЕС, закрепляющему долгосрочное будущее Украины в Европе; комплексному плану послевоенного процветания, разработанному совместно с нашими европейскими партнерами», - написал он в социальной сети Х.

Напомни, переговоры России, США и Украины прошли 10-11 ноября 2026 года в Абу-Даби.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне информировал, что трехсторонние переговоры по Украине при участии делегаций Москвы, Вашингтона и Киева продолжатся.

Как Европа заранее провалила переговоры с Россией по Украине, читайте здесь на KP.RU.