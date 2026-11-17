Европа израсходовала уже 10% от закачанного летом в хранилище газа. Фото: REUTERS.

Страны Европы израсходовали уже порядка 10% запасов газа, которые были закачаны летом в подземные хранилища. Об этом информирует ТАСС, проанализировав данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом по состоянию на 14 ноября европейские ПХГ заполнены на 70,55%. В 2025 году в такое же время этот показатель составлял 82%.

По нормативам Еврокомиссии, хранилища стран Евросоюза должны быть заполнены газом на 90% с 1 октября по 1 декабря.

Тем временем Евросоюз столкнулся с серьезными экономическими проблемами из-за собственных ограничений на поставки российского газа.

Напомним, Евросоюз с начала 2026 года переплатил за импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом, что в МИД России связывают с решениями Брюсселя.

Ранее «Газпром» предрек ЕС цену газа в $2 500 за тыс. кубометров при холодной зиме.