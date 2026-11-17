ВСУ вновь ночью атаковали Крымский мост Фото: Виталий ПАРУБОВ.

Украинские беспилотники вторую ночь подряд бьют по Крымскому мосту. В настоящий момент движение автомобилей по объекту снова перекрыто. Жителей и гостей региона призвали не использовать мост. Об этом предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в мессенджере "Макс".

Он отметил, что людям следует учитывать ограничения при планировании маршрутов. Детали происшествия пока остаются неизвестными.

"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. О развитии ситуации сообщим дополнительно", - проинформировал Сергей Аксенов.

Об атаке на мост также сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он находится на связи с главой Крыма. Губернатор Севастополя уточнил, что власти прорабатывают необходимые решения.

"Прошу доверять только официальным источникам информации", - посоветовал Михаил Развожаев.

После атаки ВСУ ночью 16 ноября Крымский мост был закрыт почти семь часов. Движение по объекту с обеих сторон ограничили. В середине дня поезда смогли продолжить следование. В Керчи на фоне инцидента развернули оперативный штаб. Прошлая ночь была неспокойной не только для Крыма. Беспилотники сбивали над целым рядом областей. Всего под удар попали 13 регионов, Краснодарский край, Московская область и Крым. Только на столицу летели 600 БПЛА.

В тот же день в Брянской области от действий ВСУ погиб мужчина. Он получил не совместимые с жизнью ранения после сброса взрывного устройства. Мужчине было 59 лет. Он погиб вблизи населенного пункта Красная Гора. В момент сброса взрывчатки мужчина находится в автомобиле.

Кроме того, есть жертвы в результате ударов ВСУ по Белгородской области. В ходе ударов погиб один мирный житель. Еще четыре человека получили ранения. В оперштабе пояснили, что удары пришлись по ряду населенных пунктов. Всего за прошлую ночь силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над территорией российских регионов. Также, дроны ВСУ перехватили над акваториями Черного и Азовского морей. Налет ночью 16 ноября стал одним из самых массированных с начала года.