Максимальный размер больничного составит 7,9 тысячи рублей в день Фото: Олег УКЛАДОВ.

В России со следующего года повысятся выплаты по больничному листу. Ее максимальный размер в день составит 7,9 тысячи рублей. Так сообщил депутат Госдумы Николай Коломейцев в интервью РИА Новости.

Парламентарий напомнил, от чего зависит размер указанного пособия. Выплата по больничному начисляется с учетом трудового стажа и средней зарплаты. В этом году максимальный размер пособия составляет чуть более 6800 рублей.

"Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей", - уведомил Николай Коломейцев.

Депутат пояснил, что при трудовом стаже менее пяти лет пособие будет равняться 60% от среднего заработка. Если срок от пяти до восьми лет, то выплата составит 80% от дохода. На полную выплату могут рассчитывать работники со стажем более восьми лет.

"Для расчета берут средний заработок за два календарных года, предшествующих году начала болезни. Например, если вы взяли больничный в 2026 году, то выплаты по нему рассчитывали из ваших доходов за 2024 и 2025 годы", - проинформировал парламентарий.

Помимо прочего, с января в стране увеличится единое пособие. Его проиндексируют на 6,8%. Депутат Дарья Лантратова уведомила, что повышение пройдет автоматически. Семьям, которые уже получают пособие, не потребуется повторно обращаться в Социальный фонд. Парламентарий подчеркнула, что на выплату смогут претендовать семьи, у кого доход не превышает прожиточный минимум.

В России также ожидается индексация страховых пенсий. В следующем году она пройдет в два этапа. Повышение выплат затронет порядка 37,5 миллиона граждан. В Соцфонде заявили, что выплата к страховой пенсии будет увеличена до 10,2 тысячи рублей. Первый этап индексации стартует 1 февраля. В это время выплаты повысят на 6,8%.

Тем временем россияне ожидают выплат к концу года. Тринадцатая зарплата положена некоторым сотрудникам. Работник может рассчитывать на нее в случае, если такое правило прописано в трудовом или коллективном договоре. Депутат Элеонора Кавшар уточнила, что закон не гарантирует выплату тринадцатой зарплаты.