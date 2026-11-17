Видео освобождения Заливного в Запорожской области показало Минобороны РФ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Восток» в ходе освобождения донецкого населенного пункта Заливное в Запорожской области.

Как отметили в оборонном ведомстве, освобождение этого населенного пункта позволило Вооруженным силам Российской Федерации (ВС РФ) расширить зону контроля. Кроме того, теперь российские войска смогут продвигаться вперед.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Заливное Запорожской области

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что армия России освободила населенный пункт Заливное в Запорожской области. Кроме того, Минобороны сообщило о нанесении ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам на Украине.

Российские войска продолжают наступление в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, только за одну неделю октября неделю ВС РФ освободили 11 населённых пунктов и установили огневой контроль над ещё двумя.