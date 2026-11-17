Политик Меленшон призвал вывести из Украины французских военных. Фото: REUTERS.

Франция должна немедленно вывести своих военнослужащих с территории Украины, чтобы избежать риска стать участницей конфликта. Такое заявление сделал французский политик Жан-Люк Меланшон, баллотирующийся на пост президента этой страны. Меланшон забил тревогу после предупреждения главы МИД РФ Сергея Лаврова о нахождении иностранных военных на территории Украины.

«Тревога! Мы ни при каких обстоятельствах не должны становиться соучастниками конфликта на Украине!», - написал французский политик в социальной сети Х.

Меланшон возглавляет левую партию «Непокорившаяся Франция».

Накануне Лавров заявил, что РФ известно о нахождении иностранных военных на Украине. Россия передавала свои озабоченности этому поводу соответствующим странам, добавил российский министр.

При этом в правительстве Франции официально подтвердили нахождение собственных военных на территории Украины, однако опровергли их прямое участие в боевых действиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда встретятся Путин и Трамп и как пройдет первый день саммита АТЭС: прямая трансляция из Шэньчжэня