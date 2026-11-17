Названы регионы РФ, где неработающие пенсионеры получают более 30 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В 13 российских регионах неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно получают выплаты, превышающие 30 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Соцфонд.

Так, в Чукотском АО средняя пенсия неработающих составляет 43,8 тысячи рублей, а в Ненецком АО – 40,1 тысячи рублей. 39,4 тысячи получают пенсионеры в Камчатском крае. Более 30 тысяч рублей получают также пенсионеры в Карелии, Республике Коми, Архангельской, Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях. Кроме того, этот порог перешагнули пенсионные выплаты для неработающих в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Хабаровском крае и Якутии.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России планируется выдать свыше миллиона пенсионных выплат для граждан. Речь идёт о россиянах, которые имеют право на досрочную пенсию. В то де время в 2027 году никто из россиян не выйдет на пенсию по возрасту.

При этом средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет увеличился на 9 630 рублей и достиг 25 480 рублей.