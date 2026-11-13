Европейцы проводят учения совместных вооруженных сил коалиции желающих, чтобы отправить их на Украину Фото: REUTERS.

Иностранные войска на Украине являются законной целью для Вооруженных сил России - так заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече в Москве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прибывшими в Россию после переговоров в Абу-Даби.

Верховный главнокомандующий добавил, что «мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас неприемлемо - это угрожает безопасности России, и европейцы знают об этом». Но при том, по словам российского лидера, европейцы заявляют, что после заключения мира они сразу же введут свои войска.

Чтобы донести свою мысль о европейской заинтересованности в затягивании конфликта до американской делегации, Путин использовал старый анекдот про тумбочку с деньгами.

На Радио «КП» говорили с военным экспертом, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

ЧЕРНЫЕ МЕШКИ

- Что будет ждать европейский контингент в украинских степях?

- На выходе — черные мешки, в которые поместятся все солдаты, которые под флагами НАТО зайдут на Украину. Сейчас 16 тысяч иностранных наемников воюют за ВСУ. Это и НАТОвские солдаты, и южноамериканцы. Бойцы наркокартелей мексиканских и колумбийских тренируются в составе ВСУ в применении беспилотников. Они приезжают на Украину как на сафари - ну а потом отправляются за океан в черных мешках, и это в лучшем случае. Удобрять плантации под кофе.

- Но ведь сколько уже раз иностранцев предупреждали?

- Да, им говорили, что появление любых войск иностранных на Украине будет для нас законной целью для уничтожения. А они как мухи об стекло бьются - и пытаются что-то доказать. Это свидетельство глупости, высокомерия и чванства европейских лидеров. Они своими действиями говорят — что там эти русские дикари ни придумают, но мы, большие белые господа, что захотим, то и будем делать.

Иностранные войска на Украине являются законной целью для Вооруженных сил России - так заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече в Москве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Фото: REUTERS.

КТО В ПРИХОЖЕЙ?

- Но как-то не получилось у них по-господски в Абу-Даби...

- Да, вот вы пытались пробиться на трехстороннюю встречу в Абу-Даби — вас там унизили. Вы сидели в прихожей — и это ваше единственное место. Ну вот сейчас вам милостиво говорят, что, может быть, вас пустят в следующий раунд переговоров. Ну хорошо, пустят - но зачем? О чем с вами разговаривать? Вы же - полуоккупированная территория.

- Но зачем их тащат американцы?

- Ну уж очень европейцы просятся. Европейцев ведь тянут не столько к переговорам по Украине, тут речь все-таки об общеевропейской безопасности. И здесь обсуждать тему без европейцев, конечно, как- то странно. Да, тут должны быть переговорщики от Европы, хотя они до сих пор сами не могут определиться — кто же именно. Вот Кайю Каллас предлагают — но это дичь какая-то. С такой дурой не о чем разговаривать. Таких людей уважать не за что.

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА

- Но мы уважительно относимся к прилетающим к нам в который раз Уиткоффу и Кушнеру - но что, по большому счету, приносят нам их визиты?

- Мы предполагаем, что эти двое хотят нам помочь в деле мира — вместе со стоящим за ними Трампом. Важно, что мы не идем на уловки: сначала перемирие, прекращение огня, потом переговоры о мире. Мы их слушаем - а свое дело делаем. Решаем свои задачи на поле боя. Наша переговорная линия — она на госгранице России. И никакого размена территориями - верховный это подтвердил. Там, где встал русский солдат, создавая санитарную зону - в Харьковской, Сумской Днепропетровской областях - он оттуда не уйдет.

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