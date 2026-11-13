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Политика13 ноября 2026 13:00

Европейцев на Украине ждут черные мешки: Россия серьезно предупредила наемников из НАТО

Полковник Литовкин: Европейцев унизили на переговорах в Абу-Даби
Авторы (2):
Игорь ЯКУНИН
Игорь ИЗМАЙЛОВ
Европейцы проводят учения совместных вооруженных сил коалиции желающих, чтобы отправить их на Украину

Европейцы проводят учения совместных вооруженных сил коалиции желающих, чтобы отправить их на Украину

Фото: REUTERS.

Иностранные войска на Украине являются законной целью для Вооруженных сил России - так заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече в Москве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прибывшими в Россию после переговоров в Абу-Даби.

Верховный главнокомандующий добавил, что «мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас неприемлемо - это угрожает безопасности России, и европейцы знают об этом». Но при том, по словам российского лидера, европейцы заявляют, что после заключения мира они сразу же введут свои войска.

Чтобы донести свою мысль о европейской заинтересованности в затягивании конфликта до американской делегации, Путин использовал старый анекдот про тумбочку с деньгами.

На Радио «КП» говорили с военным экспертом, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

ЧЕРНЫЕ МЕШКИ

- Что будет ждать европейский контингент в украинских степях?

- На выходе — черные мешки, в которые поместятся все солдаты, которые под флагами НАТО зайдут на Украину. Сейчас 16 тысяч иностранных наемников воюют за ВСУ. Это и НАТОвские солдаты, и южноамериканцы. Бойцы наркокартелей мексиканских и колумбийских тренируются в составе ВСУ в применении беспилотников. Они приезжают на Украину как на сафари - ну а потом отправляются за океан в черных мешках, и это в лучшем случае. Удобрять плантации под кофе.

- Но ведь сколько уже раз иностранцев предупреждали?

- Да, им говорили, что появление любых войск иностранных на Украине будет для нас законной целью для уничтожения. А они как мухи об стекло бьются - и пытаются что-то доказать. Это свидетельство глупости, высокомерия и чванства европейских лидеров. Они своими действиями говорят — что там эти русские дикари ни придумают, но мы, большие белые господа, что захотим, то и будем делать.

Иностранные войска на Украине являются законной целью для Вооруженных сил России - так заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече в Москве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Иностранные войска на Украине являются законной целью для Вооруженных сил России - так заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече в Москве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Фото: REUTERS.

КТО В ПРИХОЖЕЙ?

- Но как-то не получилось у них по-господски в Абу-Даби...

- Да, вот вы пытались пробиться на трехстороннюю встречу в Абу-Даби — вас там унизили. Вы сидели в прихожей — и это ваше единственное место. Ну вот сейчас вам милостиво говорят, что, может быть, вас пустят в следующий раунд переговоров. Ну хорошо, пустят - но зачем? О чем с вами разговаривать? Вы же - полуоккупированная территория.

- Но зачем их тащат американцы?

- Ну уж очень европейцы просятся. Европейцев ведь тянут не столько к переговорам по Украине, тут речь все-таки об общеевропейской безопасности. И здесь обсуждать тему без европейцев, конечно, как- то странно. Да, тут должны быть переговорщики от Европы, хотя они до сих пор сами не могут определиться — кто же именно. Вот Кайю Каллас предлагают — но это дичь какая-то. С такой дурой не о чем разговаривать. Таких людей уважать не за что.

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА

- Но мы уважительно относимся к прилетающим к нам в который раз Уиткоффу и Кушнеру - но что, по большому счету, приносят нам их визиты?

- Мы предполагаем, что эти двое хотят нам помочь в деле мира — вместе со стоящим за ними Трампом. Важно, что мы не идем на уловки: сначала перемирие, прекращение огня, потом переговоры о мире. Мы их слушаем - а свое дело делаем. Решаем свои задачи на поле боя. Наша переговорная линия — она на госгранице России. И никакого размена территориями - верховный это подтвердил. Там, где встал русский солдат, создавая санитарную зону - в Харьковской, Сумской Днепропетровской областях - он оттуда не уйдет.

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