ВСУ получат дополнительные деньги от Канады на оружие и боеприпасы. Фото: REUTERS.

Канада выделяет дополнительную военную помощь Киеву. Об этом информирует пресс-служба канадского правительства.

«Канада выделит 45 миллионов канадских долларов в рамках Чешской инициативы по боеприпасам», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте кабмина Канады. Речь идёт о сумме, эквивалентной порядка 31,5 миллиона долларов США.

Кроме того, 80 миллионов канадских долларов, что составляет около 56 миллионов долларов США, будут перечислены на сенсорные системы для украинских ПВО. Также Канада выделит деньги на зимнюю одежду и некоторое оборудование для ВСУ и передаст Украине 250 000 индивидуальных продпайков.

Накануне Совет ЕС согласовал выделение Киеву нового транша в размере 8 млрд евро.

Также сообщалось, что Британия передаст Украине более тысячи ракет и радаров на 316 млн долларов.

Кроме того, Германия поддержит Украину еще десятком миллиардов евро. Об этом информировал глава МО ФРГ Писториус.