Еврокомиссия спрогнозировала продолжение конфликта на Украине до 2028 года Фото: REUTERS.

В Европе считают, что украинский конфликт будет длиться еще два года. ЕК составила соответствующий экономический прогноз. Дипломаты исходят из сценария, согласно которому конфликт продолжается до конца 2028 года. Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

Дипломаты также намерены продлить антироссийские санкции. Ограничения будут действовать минимум до 2028 года. Экономические последствия конфликта на Украине остаются неопределенными, добавили в ЕК. Там отметили, что всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

"Центральный сценарий предусматривает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России сохранятся на всем горизонте прогноза", - сказано в документе.

На основании данного сценария Еврокомиссия строит весь экономический анализ развития обстановки в Евросоюзе и в мире на ближайшие годы.

Глава евродипломатии Кая Каллас снова анонсировала пакет антироссийских санкций. Ограничения ЕС коснутся неких перевозчиков нефти РФ. Дипломат уточнила, что в новый пакет войдут также банки, покупатели и компании, которые, по мнению ЕС, поддерживают так называемый "теневой флот".

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин уведомил, что Россия не собирается просить Запад о снятии санкций. Он назвал позицию Москвы принципиальной. Чиновник напомнил, что ограничения ЕС создают некоторые сложности в отношениях с зарубежными партнерами. При этом Москва успешно справляется с этими трудностями, добавил Александр Панкин. Он отметил, что РФ не вводила никаких санкций, поэтому не ей их и снимать. К развитию определенного сотрудничества Россия будет подходить только с учетом своих собственных интересов, констатировал замглавы МИД.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал Европу сосредоточиться на планах по восстановлению Украины, а не продолжении конфликта и его финансировании. Спецпредставитель президента России высмеял заявление Брюсселя о выделении Киеву очередного кредита из бюджета ЕС для финансирования украинской армии. Европейцы явно не рассчитывают на мирное урегулирование конфликта.