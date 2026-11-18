Стоимость золота на биржевых торгах упала. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Стоимость золота упала ниже $3 800 за тройскую унцию, это произошло впервые с сентября 2025 года. Речь идёт о стоимости драгоценного металла на биржевых торгах.

По данным биржи Comex, стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 по состоянию на 05:06 по московскому времени снижалась на 1,44%, до $3 841,5 за тройскую унцию. Через полчаса оно замедлило снижение до $3 803 за тройскую унцию.

Тем временем биткоин 13 ноября подешевел почти на 7% и впервые с 20 августа опустился ниже отметки в 70 тысяч долларов. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance к 7:12 мск его стоимость снизилась до 68 868,39 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Через два дня курсы крупнейших по рыночной капитализации криптовалют - Bitcoin и Ethereum - снизились более чем на 6% и 8% соответственно.

Ранее мировые цены на сахар выросли до рекордного уровня с апреля 2025 года.