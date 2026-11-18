Путин: старые инструменты доминирования утратили устрашающее воздействие. Фото: Zhai Jianlan/Global Look Press

Прежние инструменты экономического доминирования в мире утратили свое устрашающее воздействие. Об этом, выступая на саммите АТЭС в Китае, заявил президент России Владимир Путин.

Также российский лидер напомнил, что Российская Федерация стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее карательных мер. Однако достойно прошла все эти испытания.

Помощник президента России Юрий Ушаков до этого сообщил, что Путин 18 ноября выступит на деловой части саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Мероприятие соберёт более двух тысяч участников. Российский лидер расскажет о состоянии экономики России и инвестиционном потенциале страны.

Ранее напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту Баоань.

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