Путин выступит перед представителями мирового бизнеса на саммите АТЭС в Китае. Фото: Zhai Jianlan/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 18 ноября выступит на деловой части саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Мероприятие соберёт более двух тысяч участников. Российский лидер расскажет о состоянии экономики России и инвестиционном потенциале страны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге перед поездкой главы государства в Китай.

Представитель Кремля отметил, Путин выступит вторым — сразу после председателя КНР Си Цзиньпина, который откроет деловую программу.

Среди участников форума будут представители крупнейших международных корпораций, включая компании из Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Многие из них входят в список 500 крупнейших предприятий мира.

Широко на форуме будет представлен и российский бизнес. В Шэньчжэнь прибыли представители более 30 компаний, среди которых «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл» и другие.

Российский лидер Владимир Путин вечером 17 ноября по московскому времени прибыл в китайский Шэньчжэнь. Главу государства ждет плотный график на встречах в рамках мероприятий АТЭС. В среду российский лидер выступит на Деловом саммите АТЭС. У него также запланированы международные контакты. 19 ноября, Владимир Путин будет участвовать во встрече лидеров экономик АТЭС.

Однако самой ожидаемой во всем мире в рамках саммита АТЭС станет встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Накануне МИД Китая подтвердил, что переговоры точно состоятся.

Эта тема обсуждается и во всех мировых СМИ. Переговоры уже назвали «началом новой эры» в мировой политике. Сайт KP.RU собрал главные заявления прессы относительно переговоров, на которых, к слову, для Европы не оказалось места.

Ни одна из сторон официально не раскрывала повестку трехсторонней встречи. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что европейские санкции вряд ли будут обсуждаться на трёхсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне.