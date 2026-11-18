Си Цзиньпин: КНР хочет обсудить с участниками АТЭС планы сотрудничества Фото: REUTERS.

Китай планирует обсудить с участниками саммита азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) планы взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также совместно способствовать его развитию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"На завтрашней встрече лидеров мы обсудим меры по расширению взаимной открытости, изучим пути инновационного роста, расширим возможности практического сотрудничества в различных областях...", - сказал китайский лидер.

По его словам, участники будут содействовать реализации большего количества результатов в этом направлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Си Цзиньпин заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Шэньчжэне символична. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.

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