Лерчек отправилась в Китай на лечение Фото: Даниил ОПАРИН.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, улетела в Китай на лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Лерчек улетела в Китай на лечение», - сообщил источник издания.

При этом источник РИА Новости противоречит этим данным. Инсайдеры издания утверждают, что блогер пока находится в России.

Как писал ранее сайт KP.RU, Чекалина заявила, что будет молиться за президента России Владимира Путина, который дал ей шанс на спасение. Некоторое время назад глава государства освободил Лерчек от наказания, которое было назначено судом 31 июля 2026 года.

По словам Чекалиной, действующая в России вакцина не подходит к типу рака желудка с множественными метастазами по всему организму, который был ранее выявлен у блогера. Ранее Лерчек показала последствия химиотерапии после борьбы с четвертой стадией рака. Она заявила, что ей больше не нравится ее отражение в зеркале.