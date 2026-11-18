Фото: REUTERS.
Двусторонняя встреча президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована после пленарного заседания саммита АТЭС в Китае. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Представитель Кремля также ожидает, что двусторонняя встреча глав двух государств будет содержательной.
Кроме того, президент РФ, американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин сами будут определять длительность своей трехсторонней встречи, которая состоится в четверг, 19 ноября.
Напомним, днем 18 ноября российский президент встретился на красной ковровой дорожке на саммите АТЭС с Си Цзиньпином и Трампом. Лидеры собрались вместе для фотографирования перед торжественным обедом.
Визит Владимира Путина в Китай. Главное