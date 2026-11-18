Ушаков: встреча Путина и Трампа планируется после заседания саммита АТЭС Фото: REUTERS.

Двусторонняя встреча президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована после пленарного заседания саммита АТЭС в Китае. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Представитель Кремля также ожидает, что двусторонняя встреча глав двух государств будет содержательной.

Кроме того, президент РФ, американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин сами будут определять длительность своей трехсторонней встречи, которая состоится в четверг, 19 ноября.

Напомним, днем 18 ноября российский президент встретился на красной ковровой дорожке на саммите АТЭС с Си Цзиньпином и Трампом. Лидеры собрались вместе для фотографирования перед торжественным обедом.

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