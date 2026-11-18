Ушаков: Путин и Трампа не сидели рядом на приеме, потому не говорили Фото: REUTERS.

Президенты Российской Федерации и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями и несколькими словами на завершившемся приеме. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубин.

По словам представителя Кремля, на торжественном приеме за столом лидеры двух государств не сидели рядом, в связи с чем Путин и Трамп не могли в тот момент переговорить между собой.

Ранее стало известно, что двусторонняя встреча президентов РФ и США запланирована после пленарного заседания саммита АТЭС в Китае. Также российский президент встретился на красной ковровой дорожке на саммите АТЭС с Си Цзиньпином и Трампом. Лидеры собрались вместе для фотографирования перед обедом.

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