На Западе назвали три причины отстранения Каллас от переговоров по украинскому урегулированию. Фото: REUTERS.

На Западе назвали три причины, которые могли побудить руководство ЕС отказать главе евродипломатии Кае Каллас в участии в переговорах по украинскому урегулированию. Их перечисляет издание The Guardian.

Позиция Каллас в вопросах завершения конфликта на Украине в публикации названа излишне открытой и жёсткой. Отмечается, что это не устраивает руководство ряда стран-членов ЕС. Кроме того, Франция, Германия и другие крупные игроки Евросоюза не желают полностью отдавать на откуп Брюсселю полномочия в области внешней политики.

Также, некоторые важные вопросы международной политики в последнее время перестают быть прерогативой дипломатов и переходят в ведение премьер-министров и глав государств, отмечает автор публикации.

Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас решением европейцев исключена из переговорной группы с РФ по Украине, что стало большим ударом по ней.

Как отстранение Каллас от переговоров выявило борьбу за сферы влияния в ЕС, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главе европейской дипломатии Кае Каллас в России может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет в случае реализации ее предложений о похищении персональных данных участников специальной военной операции.