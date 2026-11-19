Никол Пашинян на саммите в Дублине Фото: REUTERS.

Власти Армении не планируют подавать заявку на вступление страны в НАТО. Ереван к этому не стремится. Так заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

Политик отметил, что Ереван не присоединился к хартии по безопасности Европы. Ее подписали на саммите Европейского политического сообщества в Дублине. По утверждению премьера Армении, он не согласился с формулировками в документе, связанными с НАТО.

"Я уже четко говорил о нашей позиции, что да, мы начали процесс по членству в Европейском союзе, но в нашей политике нет решения о присоединении к НАТО или наличии такой задачи", - пояснил Никол Пашинян.

В остальном хартия устраивала Ереван, признал премьер Армении. Он счел многие пункты приемлемыми. Политик также сообщил, что в Евросоюзе с пониманием отнеслись к позиции Еревана. Всего хартию подписали несколько десятков государств. Документ определяет "ключевые принципы" европейской безопасности.

Никол Пашинян между тем объявил о готовности оставить пост премьера. Он пояснил, что покинет должность после референдума по проекту новой конституции и заключения мира с Азербайджаном. С такими словами Никол Пашинян обратился к оппозиционерам. По словам армянского премьера, если граждане не поддержат конституцию, он уйдет в отставку. В случае одобрения проекта Никол Пашинян пообещал подписать мирный договор с Азербайджаном. Тогда, добавил политик, стороны ратифицируют соглашение и реализуют ряд пунктов мирной повестки.

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян собирался посетить Москву 18 ноября. Накануне он сообщил, что запланированный визит не состоится. Геворг Папоян рассказал, что в повестке встреч был вопрос таможенного регулирования. Однако его коллеги не смогли принять участие, утверждает политик.

Никол Пашинян планирует прибыть в Россию в декабре. Он заявил о намерении трижды посетить Москву. Никол Пашинян намерен провести ряд встреч. Армянский премьер уточнил конкретные даты предстоящих поездок. Все визиты намечены на начало зимы. Политик также выразил надежду на сохранение конструктивного диалога между Ереваном и Москвой.