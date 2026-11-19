Россиянам напомнили, как правильно подавать икру щуки. Фото: Дарья ИСАЕВА.

Россиянам объяснили, как правильно подавать икру щуки в соответствии с новым ГОСТом. Это оговорено в материалах Росстандарта. Речь идёт как о солёной, так и о свежей икре.

«Соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски — с зеленым или репчатым луком — либо используют как ингредиент других блюд», - гласит ГОСТ.

Свежую или размороженную икру Росстандарт предлагает использовать для приготовления горячих блюд, таких, как запеканки, икряники или пироги.

Ранее россиянам разрешили класть в селёдку под шубой другую рыбу, но есть одно условие: изменив этот ингредиент, нужно соответственно изменить название блюда.

Также россиянам напомнили, что традиционные новогодние салаты лучше подавать на стол холодными. Такую рекомендацию дал Росстандарт.

Тем временем Роскачество сообщило о расширении ГОСТа на русскую кухню более чем вдвое в 2027 году.