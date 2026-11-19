Опубликовано видео встречи Путина и Трампа на полях АТЭС Фото: REUTERS.

Появилось видео встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что полноформатные двусторонние переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября на полях саммита АТЭС в Китае не планируются.

Началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Накануне Путин и Трамп встретились на торжественном приеме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Главы двух государств поприветствовали друг друга рукопожатием.

Кроме того, президенты России и США Владимир провели короткую беседу на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае будет главным событием саммита. Прямая трансляция и подробности в большом материале на сайте KP.RU