Путин: удары по Украине — это ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории Украины не являются инициативой Москвы, а являются ответом Киеву на атаки по гражданским объектам. Об этом глава государства сказал журналистам 19 ноября в китайском Шэньчжэне после трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия "не начинала войну" и на протяжении нескольких лет пыталась урегулировать конфликт мирным путем. По его словам, на самом деле все началось после государственного переворота на Украине зимой 2013–2014 годов, который не признали жители юго-востока страны.

Говоря о перспективах урегулирования, президент назвал бессмысленным стремление Киева удержать оставшиеся под его контролем 10% территории Донбасса. Путин добавил, что решения по Украине Москва принимает прагматично, ориентируясь на перспективу достижения мира.

Украинская тема стала одной из центральных на переговорах трех лидеров. Еще до начала саммита Путин и Трамп обсудили ее в ходе отдельной встречи, причем, по словам российского президента, подробно поговорить о конфликте предложил американский лидер. Накануне Путин также затрагивал ситуацию на Украине в беседе с Си Цзиньпином.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция

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