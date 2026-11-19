Песков: Кремль сообщит, кого именно из ЕС пригласят в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Кремль позже сообщит, кого именно из представителей европейских стран пригласит российская сторона в Москву по дипломатическим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы ничего не будем говорить», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, в какие столицы было направлено приглашение.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что европейским лидерам необходимо определиться, чего они хотят добиться на Украине - мира или продолжения действующего конфликта. Глава государства в свою очередь рассказал, что некоторым лидерам были направлены приглашения для посещения Москвы.

Президент России выразил надежду, что американская администрация поможет своим союзникам разобраться в этом вопросе. А Песков также заявил, что Москве необходимо напрямую обсудить с европейскими представителями их подход к украинскому урегулированию.