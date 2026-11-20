Трамп отмахнулся от Польши за претензии насчет дружбы с Россией: Туск бесился из-за контактов РФ и США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику премьер-министра Польши Дональда Туска из-за слов о дружбе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказала журналистка Fox News Айша Хасни в соцсети X.

Хасни сообщила, что во время разговора с американским президентом спросила его о недовольстве главы польского правительства. Трамп не стал подробно комментировать позицию Туска и ограничился коротким ответом.

«Ну, я ничего не могу с этим поделать», — сказал глава Белого дома.

Сам Туск ранее выразил недовольство в соцсети X, попросив Бога уберечь его от подобных друзей. Позднее польский премьер пояснил, что известное выражение «друг моего друга — мой друг» в данном случае не работает. Так он прокомментировал дружеское отношение американского лидера к президенту России.

Накануне Трамп назвал Путина своим другом перед началом двусторонних переговоров в китайском Шэньчжэне. Американский лидер подчеркнул, что знаком с российским коллегой много лет и между ними сложились отличные отношения. Он также заявил, что рад видеть Путина и рассчитывает на продуктивную беседу. Переговоры прошли 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В открытой части встречи российский президент воздержался от заявлений для прессы.

Еще до ответа Трампа глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил обеспокоенность атмосферой встречи президентов России и США. Польского дипломата встревожили дружеские слова американского лидера и его приветствие в адрес Путина. По словам Сикорского, Варшаве пока трудно оценить саму встречу. Однако характер общения двух президентов он уже счел поводом для беспокойства польских властей.

По итогам поездки в Китай Трамп оценил переговоры с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из 10. В телефонном интервью NBC американский президент сообщил, что ему удалось выстроить с собеседниками «фантастические отношения». Во время саммита лидеры трех государств также провели совместную встречу, ставшую одним из центральных событий форума. Ее результаты активно обсуждали зарубежные СМИ, в том числе американские и европейские издания.