Путин: для победы важнее скорость мысли, чем ракет Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин порассуждал, что важнее всего для удержания лидерства в военном противостоянии. Он считает, что скорость мысли сегодня превосходит по значимости скорость ракет. Важно быстро реагировать на происходящее. Так Владимир Путин ответил на вопрос режиссера Эмира Кустурицы в интервью для проекта "Наше крещение. Предстоятель".

Российский лидер отметил, что технологии переживают крупные трансформации. На сегодняшний день уже принципиальны качество и быстрота реакции на события и вызовы, подчеркнул президент.

"Мне военные специалисты говорят: если вчера еще важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня важны математические знания", - поделился Владимир Путин.

Он оценил изменения в военно-технической среде. По мнению политика, их скорость поразительна.

Владимир Путин напомнил в беседе с режиссером, что Россия существует уже более 1000 лет. Он отметил, что эта страна напрямую управляется Богом. Наша цивилизация никогда никого не прибирала к рукам, добавил президент. Она позволяла развиваться русскому народу и этносу, указал глава государства. Он считает, что страна создавала условия для развития других народов, которые входили в состав Российской империи. Русская цивилизация помогала им развиваться и обеспечивала суверенное духовное развитие. В этом заключается уникальность российской цивилизации, констатировал президент.

Российский лидер подчеркнул, что любая страна сможет сохранить самобытность только путем обеспечения суверенитета. Президент РФ уточнил, что в настоящее время некоторые государства не понимают, как в действительности должна выглядеть система мироустройства. По его словам, "бывшие гегемоны" воспринимают ее неадекватно.

Это одна из причин вечной борьбы Запада с Россией. Поэтому Москве приходится защищать право на суверенность и самобытность. Владимир Путин сообщил, что сейчас бойцы спецоперации защищают интересы и государственность страны. Они честно сражаются с внешним врагом. Бойцы отважно борются с возникшими вызовами, заключил Владимир Путин.