Европейцы озвучили нелепое условие для визита в Россию: хотят гарантий по Украине, но есть нюанс Фото: REUTERS.

Представители европейских стран готовы приехать в Москву для переговоров по Украине только при условии полноценного участия в мирном процессе. Об этом заявил советник президента Франции Эммануэля Макрона, передает AFP.

В Елисейском дворце подчеркнули, что европейцы хотят не просто наладить диалог с Россией, но и получить место за столом следующих переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева.

«Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что европейцы теперь в полной мере участвуют в переговорах и активно вовлекаются в следующий раунд с США и Украиной», — заявил представитель Елисейского дворца.

Советник Макрона также пожаловался на отсутствие единства в переговорном процессе с американской стороной. По его словам, европейцам необходимо убедиться, что их позиции совпадают с подходами Вашингтона и Киева.

Впрочем, требование Парижа еще не означает, что европейцев допустят к основным переговорам. Москва пока не давала согласия на их участие в следующем раунде мирного процесса.

Накануне президент России Владимир Путин пригласил представителей Евросоюза в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности. По словам российского лидера, предложение уже передано по дипломатическим каналам. При этом Путин указал на противоречивость позиции ЕС, который призывает к мирному урегулированию, но одновременно допускает размещение своих войск на Украине. Москва считает подобные планы неприемлемыми.

При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее исключил участие европейских представителей в предстоящем раунде переговоров по Украине. Дипломат подчеркнул, что консультации проходят в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной. Он также отметил, что место и время следующей встречи пока не определены, а перспективы ее проведения остаются неясными.

Еще жестче позицию по этому вопросу обозначил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. После встречи лидеров России, США и Китая он заявил, что нынешняя Европа никому не нужна за столом переговоров. По его мнению, европейские политики вместо поиска путей урегулирования продолжают разжигать конфликт. Медведев также обвинил руководство ЕС в неспособности договориться даже о том, кто должен представлять объединение на международных консультациях.