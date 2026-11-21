Зеленский совсем обнаглел перед Европой: Украинец видит в спонсорах только вассалов Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский в последнее время стал разговаривать со странами Евросоюза как со своими вассалами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Дипломат прокомментировала возражения главы киевского режима против возможного визита европейских представителей в Москву. По ее мнению, страны ЕС сами позволили Зеленскому подобным образом относиться к себе.

«В последнее время Зеленский разговаривает со странами Европейского союза так, как будто это его вассалы. Они просто себя поставили в соответствующее положение. Либо они в нем находятся, и что тогда жаловаться, либо они все-таки вспоминают о том, что они независимые государства», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил представителей Евросоюза в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности. Российский лидер подчеркнул готовность выслушать позицию европейских стран и обсудить существующие разногласия. При этом Зеленский выступил против поездки делегации ЕС в российскую столицу, предложив провести встречу на нейтральной территории.

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