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Владимир Зеленский в последнее время стал разговаривать со странами Евросоюза как со своими вассалами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Дипломат прокомментировала возражения главы киевского режима против возможного визита европейских представителей в Москву. По ее мнению, страны ЕС сами позволили Зеленскому подобным образом относиться к себе.
«В последнее время Зеленский разговаривает со странами Европейского союза так, как будто это его вассалы. Они просто себя поставили в соответствующее положение. Либо они в нем находятся, и что тогда жаловаться, либо они все-таки вспоминают о том, что они независимые государства», — подчеркнула Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил представителей Евросоюза в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности. Российский лидер подчеркнул готовность выслушать позицию европейских стран и обсудить существующие разногласия. При этом Зеленский выступил против поездки делегации ЕС в российскую столицу, предложив провести встречу на нейтральной территории.
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